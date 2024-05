Roma-Bayer Leverkusen, le pagelle: Karsdorp un disastro (4), Abraham che spreco (5), Spinazzola in apnea (5)

SVILAR 5,5

Fa quello che può, il Leverkusen nel primo tempo arriva perlomeno 7-8 volte in superiorità numerica dentro l’area. Mile alla fine interviene sul solo Andrich e esce a valanga su Frimpong inducendolo a tirare fuori. Per il resto viene graziato dalla mira del Bayer, fino alla seconda rete di Andrich.

KARSDORP 4

Un disastro.

Quello che combina sul gol dei tedeschi è da mani nei capelli. Scivola o appoggia male il piede, poco importa. Un errore del genere in una semifinale europea non è ammissibile. E anche in precedenza - chiedere a Lukaku l’azione prima del gol - non è che avesse brillato negli appoggi.

MANCINI 5,5

Prova ad aiutare la squadra ad uscire nel palleggio ma fatica con i tedeschi che arrivano da tutte le parti. Tra l’altro non è al meglio: Ndicka inizia a scaldarsi dalla metà del primo tempo. Rimane comunque in campo.

SMALLING 5

Senza un centravanti da marcare va in difficoltà. Il Bayer non dà punti di riferimento e l’inglese soffre maledettamente. Anche perché quando gli tocca impostare non è il massimo.

SPINAZZOLA 5

Soffre il dinamismo di Frimpong che lo infastidisce sia con il pressing ma soprattutto scappandogli alle spalle ogni volta che viene innescato da Xhaka. Il gol salvato alla fine del primo tempo su Frimpong e una buona diagonale ad inizio del secondo, lo riabilitano parzialmente.

CRISTANTE 6

Parte bene, regala una palla preziosa a ElSha che però è in leggero fuorigioco. Poi anche lui viene sopraffatto. Riemerge all’improvviso nella ripresa in quella che sembra la fotocopia del gol di Udine ma stavolta sfiora soltanto il palo. In una squadra in difficoltà, è uno dei pochi a salvarsi.

PAREDES 5

Non è facile avere davanti Xhaka, forse ieri sera si è capito perché Mourinho lo voleva con tanta insistenza. Leo ci prova, si batte, regala anche la palla che poi Lukaku spedisce sulla traversa ma non entra mai in partita.

PELLEGRINI 5

La serata è difficile per tutta la Roma, quindi anche per lui. Mette i brividi Kovar con un tiro che sfiora il palo ma non è preciso come ha abituato negli ultimi tre mesi..

DYBALA 5

È la luce alla quale ci si aggrappa nel buio più totale. Ma anche Paulo mostra di patire il gioco corale dei tedeschi. Tra l’altro Xabi Alonso lo fa tallonare da Hincapie, uno che non va tanto per il sottile.

LUKAKU 5,5

Dà vita ad un duello senza esclusioni di colpi con l’altro gigante in campo, Tah. Romelu, però, inizialmente è una furia. Prima lo fa ammonire, poi colpisce la traversa. Sembra il prologo ad uan grande serata e invece Big Rom si spegne, come tutta la Roma.

EL SHAARAWY 5

Ok, Frimpong è un fulmine ma come aveva fatto a Milano su Theo e Leao ci si aspettava che Stephan ripiegasse, aiutando Spinazzola. È invece il Bayer è così veloce che non dà tempo al Faraone nemmeno la possibilità di provarci.

ANGELIÑO 5,5

Forse tardivamente viene inserito per blindare la fascia mancina, terra di conquista dei ragazzi di Xabi Alonso.

AZMOUN 5,5

Dieci minuti di corpo a corpo con Tapsoba senza frutti.

BALDANZI 5,5

Si vede poco.

ABRAHAM 5

Ha la palla nel recupero per riaccendere la speranza, la spreca incredibilmente.