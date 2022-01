Roma femminile, tentazione Giacinti: giallorosse alla finestra

Valentina Giacinti ha rotto con il Milan. O meglio, ha rotto con Maurizio Ganz, che ha anche levato dal braccio la fascia da capitano all'attaccante. Ieri c'è stato un incontro fiume tra le parti e sembrerebbe si sia arrivati a una soluzione: addio, quasi certo, almeno fino alla fine della stagione. La centravanti della nazionale è quindi sul mercato. E la società rossonera la vorrebbe piazzare in prestito per poi fare delle valutazioni alla fine della stagione e capire il futuro. Che sicuramente vedrà in rossonero o Giacinti o Ganz: i due difficilmente continueranno a lavorare insieme.

Roma alla finestra

La Roma è alla finestra. Ma potrebbe valutare l'operazione solamente a determinate condizioni. Le giallorosse non hanno nessuna intenzione di prendere la calciatrice per quattro mesi e poi salutarla. L'affare si potrebbe fare, su questo non ci sono dubbi, ma a titolo definitivo. E al momento, inoltre, tutte le attenzioni sono sulla semifinale di Supercoppa che si giocherà domani appunto contro il Milan a Latina. Giacinti non ci dovrebbe essere. Né da un lato e nemmeno dall'altro. Ma chissà, tra qualche settimana, potrebbe anche cambiare tutto. In poche parole: la Roma c'è sul possibile colpo grosso di questo mercato al femminile, ma a patto che ci sia la possibilità concreta di un accordo pluriennale. Rispetto insomma alle voci circolate nella tarda serata di ieri di un trattativa ormai in chiusura con la formula del prestito, c'è poco o nulla di vero.