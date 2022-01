Roma femminile, positivi tre membri dello staff. Intanto la squadra lavora in vista della Supercoppa

Mercoledì la Roma femminile di Alessandro Spugna sarà impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Latina. Ma a tenere banco a due giorni da una gara importantissima, è ancora il Covid, che ha colpito il gruppo delle giallorosse. Stavolta sono tre i positivi, tutti dello staff tecnico della Prima Squadra: la notizia più importante è che il virus non ha beccato il tecnico, che quindi sarà in panchina mercoledì nella sfida contro le rossonere di Ganz: chi vince va in finale contro la vincente di Juventus-Sassuolo. La Roma per una questione di privacy ha deciso di non svelare i nomi dei positivi. Ma l'attenzione comunque rimane alta.

AVVICINAMENTO ALLA SUPERCOPPA

Intanto la squadra continua ad allenarsi. Domani è prevista la rifinitura. Assente solamente Elena Linari, anche lei a casa col Covid. Per il resto il gruppo giallorosso lavora per farsi trovare pronto al primo vero appuntamento fondamentale della stagione. C'è un trofeo da vincere. Due partite e si potrebbe alzare una seconda Coppa, dopo quella conquistata a maggio. Insomma, non c'è niente da lasciare caso.