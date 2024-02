Inter, è fatta per Taremi: ecco chi è l'attaccante che a giugno vestirà la maglia nerazzurra

L'Inter piazza l'ennesimo colpo a parametro zero targato Beppe Marotta. I nerazzurri hanno chiuso l'affare per Mehdi Taremi che domani svolgerà già le visite mediche. Il centravanti iraniano da giugno sarà un nuovo giocatore dell'Inter e firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. L'attaccante non ha rinnovato il contratto con il Porto e presto approderà in Serie A, grazie alla lungimiranza della dirigenza interista che ha anticipato tutti, anche il Milan che nei mesi scorsi aveva sondato il terreno.

L'attuale capolista del campionato sta già pensando alle mosse di mercato estive e sta per chiudere, sempre a parametro zero, anche per Piotr Zielinski dal Napoli che ha già svolto le visite mediche nella mattina di lunedì. Due colpi di grande livello che rendono il calciomercato interista già un successo.