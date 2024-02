Lazio, nuovo contatto per Felipe Anderson: Lotito ci prova ancora per il brasiliano, ma la Juventus pressa

Un giorno di relax prima di tornare a pressare sulla tattica. La sfida col Milan è in arrivo, la Lazio si giocherà definitivamente la Champions, per questo domani Sarri ha previsto una doppia seduta di rifinitura invitando la squadra a resettare il ko di Firenze figlio di una condizione tutt'altro che ottimale. In vista di venerdì il tecnico proverà a inserire tra i titolari almeno uno tra Zaccagni e Vecino, ritroverà Gila, ma ancora dovrà fare a meno di due titolari come Patric e Rovella.

Lazio, nuovo contatto per il rinnovo di Felipe Anderson

Nel tridente però ci sarà ancora Felipe Anderson, a un passo dalla 135esima partita di fila da quanto è tornato nella Capitale. Il brasiliano ormai è un imprescindibile per Sarri, che non lo lascia in panchina o toglie dal campo nemmeno nei momenti in cui sembra più appannato del solito. Spesso sfugge a molti la grande continuità dimostrata dal numero 7 dall'estate del 2021, un record che non vanta nessun altro calciatore nei top 5 campionati europei. Oltre ciò, sebbene quella attuale non sembri la sua miglior stagione sotto porta, l'ex Santos ha partecipato comunque a 10 gol totali tra marcature (3) e assist (7), meno solo di Immobile in rosa con 10 centri e 1 assist.

Le parti tornano a discutere, ma ancora niente appuntamento

Motivo per il quale il suo contratto in scadenza il 30 giugno lo rende molto appetibile per tanti club, Juventus su tutti. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 4 milioni più commissioni, ma la Lazio non molla. La scorsa settimana infatti si è mosso qualcosa visto che c'è stato un contatto tra la sorella-manager del calciatore e il club. Manca ancora un appuntamento per vedersi, ma almeno si è tornati a parlare del rinnovo di Felipe, con Lotito che al momento parte sempre da altri quattro anni a 3 milioni di euro più bonus per arrivare facilmente a 3,5.

