Giroud in Mls, rumors dalla Francia: «Firmerà per un anno con il Los Angeles FC»

Il futuro di Olivier Giroud è tutto in divenire, ma dalla Francia sono sicuri: non sarà al Milan. Dalla prossima stagione i rossoneri dovrebbero giocare senza l'attaccante ex Chelsea e Arsenal che sarebbe pronto a cambiare aria. Come riporta Rmc Sport, canale televisivo francese, il rossonero firmerà un accordo che lo lega al Los Angeles Fc che lo porterebbe in Mls. Il trentasettenne volerà così negli Stati Uniti dopo aver giocato tutta la carriera in Europa.

I dati dell'accordo

Il contratto che Giroiud firmerà con il club nero-oro sarà di un anno con opzione per il secondo. Questo farà sì che il francese rimarrà a Los Angeles almeno fino al 2025, con l'ipotesi di poter restare fino al 2026.

Alcuni dirigenti americani erano presenti a Milano per assistere al derby con l'Inter e nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto.

