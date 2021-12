Roma femminile, il Covid colpisce ancora: positiva Elena Linari

Nuovo caso di positività al Covid-19 dentro la Roma femminile. La società giallorossa, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che questa volta il virus ha colpito Elena Linari. La calciatrice si è sottoposta al test molecolare prima di riprendere la preparazione, e l'esito è stato purtroppo quello non sperato. Vaccinata, Linari è in isolamento domiciliare e le sue condizioni non destano preoccupazione. Insomma, dopo aver superato l'ondata nei primi giorni di dicembre, Spugna si trova con una pedina in meno per i prossimi impegni ufficiali. Che sono assai importanti.

Non ci sarà contro il Milan

Elena Linari non ci sarà contro il Milan, il prossimo 5 gennaio a Latina (fischio d'inizio alle 14:30), per la semifinale di Supercoppa. Una perdita importante per il tecnico giallorosso, che quasi sicuramente manderà in campo dal primo minuto Tecla Pettenuzzo al fianco di Swaby, che alla fine della manifestazione lascerà la squadra giallorossa per volare in America. In poche parole, anche per via di questo addio annunciato ufficialmente nelle scorse settimane, la Roma è costretta a intervenire sul mercato per prendere un centrale difensivo. Serve eccome, a Spugna, un'alternativa. Anche perché si è in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali e sarebbe davvero un peccato non fare di tutto per centrarli alla fine.