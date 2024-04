Conte la priorità del Napoli, De Laurentiis al lavoro ma gli ostacoli sono tanti. Ecco perché

Da mesi il nome di Antonio Conte è al centro di svariate ipotesi di mercato e presto per l'ex ct della Nazionale sarà tempo di intraprendere una nuova avventura. Le opzioni per l'allenatore salentino sono diverse, dalla suggestione Bayern Monaco come erede di Tuchel, al ritorno in Premier League. Non è esclusa però una nuova sfida in Italia.

Il punto su Antonio Conte

In Serie A la squadra che più sta spingendo per avere Conte è il Napoli. Aurelio De Laurentiis lo considera la prima scelta per la prossima stagione ma deve far fronte a diversi ostacoli che potrebbero complicare la questione. Ci sarebbe sul piatto un triennale da circa 6.5 milioni di euro. Le richieste di Conte, sia a livello economico che di progetto tecnico, potrebbero però non andare incontro alle possibilità del club partenopeo. Non si possono, quindi, escludere altri nomi, già sondati dalla dirigenza azzurra. Da Vincenzo Italiano a Stefano Pioli (entrambi verso l'addio a fine stagione).

Il Milan stuzzica Conte

Il sogno del patron azzurro però resta Conte che però è attratto anche dal Milan, club in cui non ha mai allenato.

Ad oggi, però, la pista Napoli è più una suggestione che una possibilità concreta. Conte è abituato ad avere delle rose competitive per vincere il titolo e difficilmente De Laurentiis potrebbe garantirglielo. In estate quasi certamente Osimhen andrà via, Zielinski ha già firmato con l'Inter e anche la permanenza di Kvaratskhelia non è scontata. Di conseguenza il mercato degli azzurri sarà di rifondazione e non sarà facile trovare giocatori all'altezza di quelli che appena un anno fa hanno conquistato il titolo in Serie A. Per questa ragione, e anche per questioni prettamente economiche, quella di Conte potrebbe restare solo una grande suggestione.