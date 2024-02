Giocatori in scadenza in Serie A: da Meret a Giroud, tutti quelli che possono partire a giugno a zero

Con la fine di gennaio, si apre la possibilità per i giocatori del nostro campioanto che sono in scadenza di cercare i prossimi club. Altro lavoro per gli uomini di mercato delle squadre di Serie A, che non possono fermarsi se non vogliono perdere i loro migliori giocatori. Questo potrebbe succedere al Napoli, in cui sia Alex Meret, sia Piotr Zielinski sono in scadenza di contratto. Il polacco è da tempo nel mirino dell'Inter e potrebbe cambiare aria in estate. Non solo loro però sono alla fine dei loro accordi: ecco i nomi dei calciatori della Serie A in scadenza di contratto a giugno.

