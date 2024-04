Immobile, parla l'agente: «Ha due anni di contratto con la Lazio e si trova bene». Sull'ipotesi Napoli: «Si può sognare tutto»

Si tratta probabilmente della stagione più travagliata per Ciro Immobile da quando veste la maglia della Lazio. Dopo gli infortuni della scorsa stagione, anche quest'anno l'attaccante italiano non è riuscito a rendere ai suoi soliti livelli. Appena 6 gol in 27 presenze in campionato, 10 complessivi contando anche le 4 reti siglate in Champions League.

Le dichiarazioni dell'agente di Immobile

Numeri decisamente al di sotto rispetto a quelli a cui aveva abituato il popolo biancoceleste. Negli ultimi tempi si è parlato spesso del futuro di Immobile che ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2026. Il capitano biancoceleste non ha mai voluto cavalcare le voci su un suo possibile addio ma intanto ad esporsi è stato il suo agente Marco Sommella che ha parlato ai microfoni di Radio Goal (in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli), soffermandosi sul futuro del suo assistito.

«Nel mercato può succedere di tutto, ma finché non si delineano nuovi allenatori e nuovi Ds è presto per parlare. possibile approdo di Immobile al Napoli: «Si può sognare tutto. Attualmente ha ancora due anni di contratto con la Lazio. La stagione è difficile, ma alla Lazio si trova bene. Lì è una bandiera e attualmente resta dov’è. Questa stagione non cancella quanto fatto negli anni, i suoi numeri non li ha nessuno».

Gli scenari

Ciro Immobile ha un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione, una cifra considerevole vista la carta d'identità (34 anni). Difficilmente De Laurentiis accetterebbe di sostenere uno stipendio di questo tipo per un calciatore non più così giovane. Il giocatore non ha mai spinto concretamente per andare via da Roma. Non è mai arrivata un'offerta concreta, neppure dall'Arabia Saudita. Ad oggi non sembrano esserci margini per un suo trasferimento al Napoli ma il mercato spesso riserva scenari imprevedibili.