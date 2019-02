Real Madrid, Modric ha cambiato idea: vuole rimanere

Deciso fino a poco tempo fa di chiedere la cessione durante la prossima estate, Luka Modric avrebbe cambiato idea e ora intenderebbe chiudere la carriera nel Real Madrid. Lo scrive il giornale sportivo spagnolo 'As', spiegando la decisione del centrocampista croato con il fatto che «la vittoria del Pallone d'Oro gli ha fatto capire la dimensione che dà il far parte del Real, che non ha pari al mondo». Inoltre la famiglia gli avrebbe fatto capire che vuol rimanere a vivere in Spagna. L'attuale accordo di Modric con la società 'merenguè scade a giugno del 2020, quando il giocatore avrà 34 anni. Il presidente Florentino Perez gli ha fatto capire di volerglielo prolungare di due anni, così il croato chiuderebbe la carriera a Madrid accantonando definitivamente l'ipotesi di passare all'Inter. Arrivato nella capitale spagnola all'inizio della stagione 2012-'13, proveniente dal Tottenham, con la maglia del Real Modric ha vinto 4 Champions, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe d'Europa, 1 Liga, 1 Coppa del Re e 2 Supercoppe di Spagna.

Ultimo aggiornamento: 16:49

