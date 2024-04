A Milano, in via Monte Napoleone angolo Corso Giacomo Matteotti, è comparso un murale che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni come Marylin Monroe. Posta sopra una grata della metropolitana, sulla sua biancheria intima è ritratta una bandiera dell’Unione Europea. L’opera è stata realizzata dallo street artist aleXsandro Palombo.