Meloni scherza con Salvini: «Grazie a Matteo anche se ci ha preferito il ponte»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , scherza sull'assenza del leader leghista e vicepremier Matteo Salvini alla convention di Fratelli d'Italia a Pescara. "Grazie a tutti, anche a Matteo anche se ci ha preferito il ponte... scherzo, so che ci teneva a essere con noi ma so quanto è difficile per noi genitori. Grazie ad Antonio per il suo splendido intervento, grazie a una coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelta", ha detto la leader di Palazzo Chigi in apertura del suo intervento alla conferenza programmatica del partito. (LaPresse)