© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maxi-sessione fino a novembre o a dicembre, con tre se non addirittura quattro mesi di mercato. La, in stretto contatto con lee l', ha dato il via libera all'estensione della finestra estiva dopo l'ok di massima della scorsa settimana. Cambierebbero le date e le società avrebbero le possibilità di operare per circa 12-14 settimane, anche durante lo svolgimento del campionato e nonostante le proteste degli allenatori. Ma secondo la federazione internazionale, la sovrapposizione con tornei e coppe non sarebbe un problema. Anzi: in un momento economico così delicato per via dell'emergenza coronavirus, c'è la necessità di movimentare il più possibile il calciomercato.La seconda novità riguarda i giocatori con il contratto in scadenza. Perché in caso di ripresa dei tornei, ci sarebbe una deroga che permetterebbe di prolungare gli accordi validi fino al 30 giugno. Di riflesso, le strategie per i prossimi parametro zero cambierebbero. Ad esempiopotrebbe decidere di valutare un nuovo compenso per, dopo l'accordo trovato prima dell'emergenza.Ma secondo alcuni rumors, il patron dei campani deve fare attenzione all'Inter e a. L'ad nerazzurro è sempre pronto a cogliere eventuali occasioni, tanto che dopo l'affare Eriksen (pagato 20 milioni a gennaio) studia quello Modric. Il centrocampista croato, che grazie alla vittoria del Pallone d'oro ha rinnovato il suo contratto dal 2020 al 2021, si trova però molto bene a Madrid dove recentemente ha comprato una nuova casa per la famiglia. Opposta l'intenzione del Real: per motivi economici,spera di poter cedere già questa estate la stella delle merengues, tentata anche dalla MLS.