Spagna, Sanchez: «Continuerò a essere premier con più forza di prima»

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che non si dimetterà dal suo incarico nonostante le accuse di corruzione nei confronti della moglie Begoña Gómez presentate da un sindacato vicino all’estrema destra. "Ho deciso di proseguire con più forza di prima alla guida del governo della Spagna", ha affermato in una dichiarazione al Palazzo della Moncloa, a Madrid. "Questa decisione è un punto fermo, ve lo garantisco. Per questo assumo davanti a voi la mia promessa di lavorare senza sosta, fermamente e con serenità per la rigenerazione della nostra democrazia e per la consolidazione di diritti e libertà. Assumo la decisione di continuare con più forza di prima alla guida della presidenza del governo di Spagna. C'e' solo un modo per invertire questa situazione, che la maggioranza sociale, come ha fatto in questi cinque giorni, si mobiliti in un fermo impegno per la dignita' e il buon senso, mettendo fine alla politica della vergogna che stiamo subendo da troppo tempo". (LaPresse)