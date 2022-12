Mercato Roma, idea Modric per l'estate: Mourinho è già al lavoro per convincerlo

Pazza idea: Luka Modric alla Roma. L’indiscrezione ha del clamoroso, il centrocampista del Real Madrid è in scadenza di contratto e potrebbe vestire giallorosso nella stagione 2023/24. A darne notizia è l’emittente Radio Radio, secondo cui l’agente del croato (lo stesso di Matic e Tahirovic) avrebbe contattato Mourinho per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento in estate. Modric, 37 anni, è un titolare del Real Madrid di Ancelotti, i blancos avrebbero deciso di non rinnovargli il contratto e dal 30 giugno sarebbe a parametro zero. La Roma potrebbe approfittarne per rinforzare il reparto, l’unico ostacolo è l’ingaggio: attualmente guadagna 20 milioni lordi a stagione.