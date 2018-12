Real Madrid, Modric rifiuta la prima offerta per il rinnovo del contratto

Luka Modric ha rifiutato la prima offerta di rinnovo con il Real Madrid. A riportarlo è l'emittente televisiva spagnola Telemadrid, che rilancia anche l'interesse dell'Inter per il fuoriclasse croato. Il contratto del centrocampista con il club di Florentino Perez scadrà nel 2020. Il vincitore del Pallone d'Oro finora non sembra intenzionato a prolungare la sua permanenza a Madrid a queste condizioni e aspetta un'offerta più alta dal club di Florentino Perez, che in caso di fumata nera rischierebbe di vederlo partire a parametro zero. L'Inter dal suo canto sarebbe pronta ad offrire a Modric un contratto biennale da dieci milioni di euro a stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA