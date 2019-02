Stampa spagnola, Modric chiuderà la carriera al Real Madrid

Luka Modric vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, secondo cui il 33enne croato che sembrava intenzionato a chiedere la cessione la prossima estate e sul quale c'era il forte interessamento dell'Inter, vorrebbe ora rinnovare il suo contratto con le 'merengues' che scade nel giugno del 2020. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe già dato mandato ai suoi dirigenti di ratificare un prolungamento per una o due stagioni per far chiudere la carriera di Modric con la 'camiseta blancà.





