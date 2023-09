Lunedì 25 Settembre 2023, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:02

RUI PATRICIO 6

MANCINI 6

LLORENTE 5

NDICKA 5

Reattivo sul colpo di testa di Zapata in avvio, attento su Radonjic. Può poco sul gol del colombiano.Va spesso in anticipo su Radonjic, riducendone il raggio d'azione.Si perde due volte Zapata: nella prima sul cross di Seck, deve ringraziare Rui Patricio. Sulla seconda, complice un blocco, spera che Ndicka si occupi del colombiano. Ma l'ivoriano non interviene e finisce 1-1.

Nei primi 10 minuti quando Seck parte in velocità va in affanno. Poi vince un contrasto in mediana e sembra acquisire fiducia. Ma è un sensazione che viene spazzata via nella ripresa quando il senegalese lo mette almeno un paio di volte in grande difficoltà. E nel finale, il patatrac: si perde (insieme a Llorente) Zapata.

KRISTENSEN 5,5

CRISTANTE 6,5

PAREDES 5

SPINAZZOLA 6

DYBALA 5,5

EL SHAARAWY 5,5

LUKAKU 7

ZALEWSKI 5,5

BELOTTI NG

Almeno tre agganci sbagliati, quando la palla passa dalle sue parti, la manovra rallenta o addirittura s'interrompe. Ha però il pregio di regalare il pallone sporco che Lukaku trasforma in oro.Nella nuova vita da mezzala, cerca di più la porta. Alza da buona posizione nel primo tempo. Nella ripresa sfiora impercettibilmente un cross di Spinazzola e colpisce il più clamoroso dei pali.Solita regia orizzontale, un po' piatta, senza acuti e con poche verticalizzazioni. Rimedia un giallo evitabile.Bellanova è un osso duro. Un paio di volte gli prende la linea di fondo. Leo risale sul finire del primo tempo quando la Roma alza il baricentro e regala poi una palla perfetta a Cristante che colpisce il palo. In leggera crescita.La palla che regala al 9' a Lukaku è con il contagiri. Rodriguez lo segue a vista ma il Toro raddoppia, anzi triplica quando la Joya ha il pallone tra i piedi. Doveva giocare 65 minuti, Mou lo lascia in campo per tutta la gara. Unico neo perde il pallone dal quale nasce la punizione del pari.Più mezzala che esterno, si sfianca nel lavoro di ripiegamento. Perde così in lucidità.Cento in serie A, che festeggia con un gol dei suoi, di prepotenza. In precedenza aveva sfiorato il vantaggio in diagonale dopo 9 minuti. Dà vita ad un duello senza esclusioni di colpi con Buongiorno. Quando parte palla al piede è un treno, inarrestabile. Come quando riceve spalle alla porta: copertura del pallone e sinistro chirurgico. Uno a zero, quinto gol al Toro in altrettante partite. Si è preso la Roma sulle spalle. Ma va aiutato, non può fare tutto lui.Entra per tenere maggiormente la posizione rispetto al Faraone. Fa fatica anche lui nel finale.Pochi minuti, sperando nel gol dell'ex. Invece soltanto fischi dai suoi ex tifosi.