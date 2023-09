Renato Sanches, ecco l'esito dell'infortunio alla coscia (e quante partite rischia di saltare)

Se siano buone o cattive notizie, è ancora troppo presto per saperlo. Intanto però gli esami a cui è stato sottoposto Renato Sanches, infortunatosi durante la partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, hanno evidenziato un quadro pre lesivo alla coscia destra.

Il calciatore della Roma, fanno sapere da Trigoria, verrà valutato giorno per giorno. sicuramente però sarà out contro Torino, Genoa e Frosinone. Dopo la sfida contro i ciociari, in programma domenica 1 ottobre alle 20.45, saranno svolti nuovi accertamenti per capire l'avanzamento del recupero del centrocampista.