Evan Ndicka, chi è il nuovo acquisto della Roma: niente tatuaggi, colpo di testa e insuperabile con il dribbling

Evan Ndicka è il secondo acquisto del calciomercato della Roma. Il calciatore ivoriano è sbarcato questa mattina nella Capitale, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto di cinque anni con i giallorossi. Ma chi è il nuovo difensore di José Mourinho?

La sua storia

Evan Ndicka non beve alcolici, ascolta rap francese e gli piace vestirsi elegante. La sera legge libri religiosi e, se deve scegliere, preferisce un film d'azione. In un'intervista di qualche anno fa alla Bild, ha rivelato di non avere tatuaggi perché «i miei genitori mi ucciderebbero. Il massimo che potrei fare è tingermi i capelli». Nonostante abbia soltanto 23 anni, Evan mostra grande maturità: «Mia madre e mio padre sono lavoratori semplici. Da loro ho imparato che la cosa più importante, nella vita, è l'umiltà. Poi bisogna saper vivere in armonia con gli altri, rispettando sempre il prossimo: questi sono i valori che ci hanno insegnato».

Roma, è arrivato Evan N’Dicka: visite mediche, poi firmerà per cinque anni

Ndicka è cresciuto in una banlieue parigina, dove lui e i suoi quattro fratelli, tutti più grandi, non avevano altro sfogo se non giocare nel campetto di quartiere. È così che si è avvicinato al mondo del calcio, fin quando non è stato notato, all'età di 14 anni, da un osservatore dell'Auxerre, squadra che ha lanciato un altro ex difensore giallorosso, Phlippe Mexes.

«In quel momento la mia vita è cambiata.

Al mio allenatore delle giovanili, Jeremy Spender, devo praticamente tutto. È stata una figura chiave nella mia carriera. Ogni volta che mi capitava di fare qualcosa di stupido, lui era lì a bastonarmi. Mi ha tenuto con la barra dritta, specialmente a scuola». Il talento venne fuori subito, tanto che gli bastarono appena 17 apparizioni con la prima squadra in Ligue 2 per attirare su di sé le attenzioni dell'Eintracht, che lo acquistò per 5 milioni e mezzo di euro.

«Il trasferimento da Auxerre, paese rurale, a Francoforte, città piena di vita e di cose da fare, è stato piuttosto traumatico, ma mi è servito per crescere», ha raccontato. All'Eintracht è rimasto per cinque anni, diventando in breve tempo titolare inamovibile e toccando l'apice lo scorso anno, quando ha vinto l'Europa League.

Le caratteristiche tecniche

Ndicka va a colmare una lacuna che Mourinho ha evidenziato più volte nell'arco dell'ultima stagione, quella di un difensore di piede mancino, abile a impostare l'azione da dietro. Le sue doti però non si limitano all'impostazione. Nella Bundesliga 2021/22 è stato il giocatore che ha subito meno dribbling (una media di 0,5 a partita in 32 presenze), guidando questa speciale classifica davanti a Upamecano del Bayern Monaco e Gvardiol del Lipsia.

Il nazionale ivoriano è alto 1,92, centimetri che gli sono molto utili sia per vincere i duelli aerei con gli attaccanti avversari che per essere pericoloso sui calci piazzati. Nelle sue cinque stagioni in Germania, Ndicka ha infatti preso parte a ben 17 reti (10 gol e 7 assist), diventando il difensore che è stato coinvolto in più marcature negli ultimi cinque anni di Bundes. Una caratteristica che sicuramente sarà molto utile a Mourinho e che il suo ex allenatore, Oliver Glasner, ha commentato così: «Salta in aria come Michael Jordan».

17 - In 5 stagioni in Bundesliga (dal 2018/19) Evan #Ndicka ha preso parte a 17 reti (10 gol + 7 assist), nessun difensore centrale è stato coinvolto in più marcature nel periodo nel massimo campionato tedesco (17 anche Willi Orbán). Forza. pic.twitter.com/3jYoimmX68 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 13, 2023

La scheda

Nome: Obite Evan Ndicka

Data di nascita: 20/08/1999

Luogo di nascita: Parigi

Età: 23

Altezza: 1,92 m

Nazionalità: Costa d'Avorio, Francia

Posizione: Difensore centrale

Piede: Sinistro

Ultima squadra: Eintracht Francoforte