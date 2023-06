Roma, è arrivato Evan N’Dicka: visite mediche, poi firmerà per cinque anni

Evan N’Dicka è un giocatore della Roma. È sbarcato questa mattina alle 12.30 all’aeroporto di Ciampino con un volo privato proveniente da Parigi e ad attenderlo nella Capitale c’erano cronisti e qualche tifoso, ma lui ha preferito entrare subito in auto senza farsi riprendere da vicino.

N'Dicka, visite mediche e firma sul contratto

Il difensore si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni a circa 4 milioni a stagione.

Arriva a parametro zero perché ha scelto di non siglare il rinnovo con l’Eintracht Francoforte, si tratta di un difensore centrale classe 1999 (23 anni) che interessava anche al Mila che negli ultimi giorni ha provato a fare blitz per strapparlo a Tiago Pinto. Alla fine ha rispettato la parola data già qualche mese prima, attratto anche dalla possibilità di essere allenato da José Mourinho.

La Coppa d'Africa

Ha scelto di rappresentare la Costa d’Avorio, si recherà in nazionale per la partita contro lo Zambia del 17 giugno e poi si godrà le meritate ferie. L’appuntamento per la ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissato per il 10 lugli, mentre per quello impegnati in nazionale il 17, ma è possibile che, come ha fatto il nuovo acquisto Aouar, anticiperà il suo arrivo di una settimana al 10. Intanto, Tiago Pinto si trova a Londra dove ha sede l’agenzia che cura gli interessi del giocatore. Il gm sta limando gli ultimi dettagli per poi dedicarsi alla trattativa con il West Ham per il prestito di Scamacca.