Mancini, dopo le dimissioni c'è l'Arabia: pronto un contratto monstre da 30 milioni l'anno

Roberto Mancini è già pronto a tornare ad allenare. Dopo le dimissioni al veleno dalla panchina dell'Italia, l'ormai ex commissario tecnico azzurro è orientato ad accettare l'offerta monstre arrivata dalla Nazionale dell'Arabia Saudita: 30 milioni per tre anni, fino al Mondiale americano del 2026.

Nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena una riunione organizzativa tra lo staff di Mancini e la Federazione saudita per limare gli ultimi dettagli prima dell'annuncio.

Anche se i media sauditi giurano che la firma ci sia già stato lo scorso giugno, vale a dire addirittura un mese e mezzo prima delle dimissioni comunicate a Gravina.

La prima sfida per l'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Manchester City però non sarà il Mondiale, ma la Coppa d'Asia in programma il prossimo gennaio. Competizione che l'Arabia ha vinto tre volte ma con l'ultimo successo che risale al lontano 1996. A novembre invece prenderanno il via le qualificazioni asiatiche per i Mondiali 2026: l'Arabia è inserita nel girone insieme a Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan.