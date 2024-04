Spagna, Rubiales testimonia in tribunale per lo scandalo corruzione

L'ex presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF), Luis Rubiales, è arrivato in tribunale a Madrid per testimoniare riguardo a un presunto scandalo di corruzione avvenuto durante il suo mandato. Rubiales è stato costretto a dimettersi dalla carica di presidente della RFEF lo scorso settembre dopo aver baciato forzatamente Jenni Hermoso, stella del calcio femminile, in seguito al trionfo della Spagna nella finale della Coppa del Mondo a Sydney in agosto. Luis Rubiales, arrestato l'ex presidente della Federcalcio spagnola: è accusato di corruzione e riciclaggio