Azmoun a un passo dalla Roma: sorpassato il Milan, annuncio vicino per l'attaccante del Bayer Leverkusen

Sfumato Duvan Zapata, la Roma punta su Sardar Azmoun attaccante del Bayer Leverkusen accostato al Milan nei giorni scorsi. Tiago Pinto sarebbe avanti nella trattativa e pronto ad annunciarlo già in giornata. La scorsa stagione ha collezionato 33 presenze e appena quattro gol. Un infortunio muscolare lo ha tenuto in infermeria per un mese a cavallo tra ottobre e novembre.

Verona-Roma: Aouar, Dybala e Pellegrini insieme. La fantasia al potere

Tutt’ora non è in ottime condizioni e ha saltato le prime due giornate di Bundesliga. Inoltre, essendo nelle fila della nazionale iraniana parteciperà anche alla Coppa d’Asia nel mese gennaio. Si tratta di una prima punta atipica, simile a Morata. È rapido e sa muoversi con velocità dentro e fuori dall’area, bravo nel dribbling.