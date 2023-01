Lazio, ansia per le condizioni di Immobile: Felipe Anderson si scalda come vice, ma dal mercato nessuno sviluppo

Non c’è pace per la stagione di Immobile. Il bomber della Lazio è stato costretto a fermarsi di nuovo contro il Sassuolo. Ancora una volta è stato il flessore a tormentarlo, sempre il destro che lo aveva bloccato nella rifinitura anti Juventus. Contro l’Udinese invece si era infortunato alla coscia sinistra. Un ko che gli è costato sei partite ai box in quello che è stato il secondo stop più lungo della sua carriera dopo quello del 2016 con la maglia del Torino.

Rischio lesione per Immobile

Nel giorno in cui finalmente Sarri si sblocca da allenatore nello stadio del Sassuolo, la tegola Immobile non ci voleva. Per avere novità sul bomber bisognerà attendere tra domani e mercoledì, ma il Comandante già incrocia le dita. Sia lui che l’ortopedico del club, il dott. Fabio Rodia, hanno sottolineato quanto l’attaccante si sia fermato in tempo. Eppure dalla smorfia fatta da Immobile in panchina al Mapei Stadium sarebbe un miracolo non trovarsi di fronte a una lesione. In tal caso la speranza sarebbe quella di un primo grado, infortunio che escluderebbe il capitano sicuramente dalla gara col Bologna in Coppa Italia e per quelle contro Milan e Fiorentina in campionato.

Le idee sul mercato

Considerando i soliti tempi di recupero accorciati del numero 17, il primo obiettivo per il rientro sarebbe l’eventuale quarto di finale di coppa nazionale. In caso contrario, il match del 6 febbraio contro l’Hellas Verona. Ora più che mai si fa sentire il peso dell’assenza di un vero e proprio vice. Senza Immobile la percentuale realizzativa della squadra scende a 0,8 gol a partita. Altro monito per la società che al momento ancora è ferma sul mercato. Per quanto Lotito abbia più volte sottolineato di voler sbloccare la situazione, superata la metà di gennaio il possibile arrivo di una punta potrebbe escludere quello del terzino, mentre per Fares non ci sono ancora sviluppi. Rafa Silva sarebbe il sogno, Bonazzoli e Sanabria le occasioni. Il presente invece si chiama Felipe Anderson, tornato a segnare due gol di fila in carriera dopo oltre quattro anni. Dato che dà fiducia, ma sempre di un giocatore adattato in un ruolo non suo si tratta.