Lazio corsara col Genoa (0-1): Luis Alberto porta momentaneamente i biancocelesti a tre punti dal 5° posto

Il più discusso decide il match. Luis Alberto si prende le luci dei riflettori di nuovo, ma stavolta con un gol decisivo per la corsa all'Europa della Lazio. Ecco spiegata la grande esultanza di Tudor al triplice fischio dopo uno 0-1 che oltre ad essere la seconda vittoria di fila porta la sua squadra momentaneamente a tre punti dal quinto posto della Roma, anche se i giallorossi hanno due partite in meno. Esce dal campo deluso invece il Genoa che torna a perdere dopo quattro risultati utili consecutivi.

Infortunio Lazzari, costretto al cambio durante Genoa-Lazio: come sta e le condizioni

Primo tempo a reti inviolate, ma ci prova di più il Genoa

Pronti, via nessuna sorpresa nello schieramento di Tudor, mentre Gilardino conferma l'arretramento di Gudmundsson sulla linea mediana e inserisce Ekuban accanto a Retegui. Proprio questi ultimi due sono i primi a provarci, il numero 18 con un mancino troppo strozzato e il 19 invece con un destro a giro di poco alto, mentre la Lazio si fa vedere solo dopo il 25' con le conclusioni da fuori di Gila e Felipe Anderson. Da lì però i biancocelesti non ingranano e perdono anche Lazzari per un problema muscolare, con Hysaj al suo posto. I padroni di casa invece non perdono il ritmo e sfiorano il vantaggio ancora con la coppia d'attacco. Stavolta il primo a farsi vedere è Retegui che cerca il gol da centrocampo dopo un errore di Casale su giro palla. Subito dopo invece Ekuban spreca l'occasione principale della prima frazione lanciato in contropiede dopo un errore di Kamada, ma incrocia troppo col destro davanti a Mandas appena prima del duplice fischio.

Luis Alberto sale in cattedra e decide il match

Tudor in partenza toglie l'ammonito Casale per far spazio a Romagnoli, mentre Gilardino conferma i primi undici. Al contrario della prima frazione la Lazio parte meglio nel secondo tempo, con Luis Alberto che suona subito la carica con un destro di poco largo. I biancocelesti attaccano di più lasciando qualche spazio, ma al 61' hanno la loro grande chance con Felipe Anderson, murato sul più bello da Martin dopo l'errore di De Winter. Il pressing continua e quattro minuti dopo è Romagnoli a sfiorare il bersaglio grosso con un colpo di testa. Il gol sembra in arrivo e infatti al 66' arriva. Gran filtrante di Felipe Anderson per Kamada che mette dentro e, dopo il velo intelligente di Vecino, per Luis Alberto è un gioco da ragazzi battere Martinez. Tutto ciò appena prima dell'ingresso di Pedro e Cataldi, mentre Gilardino cerca forze fresche in Badelj, Ankeye e Sabelli. Nel finale punta anche sulla fisicità di Thorsby, con Tudor che invece risponde con Rovella, ma soprattutto porta a casa tre punti fondamentali per la corsa all'Europa.