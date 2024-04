Lazio, Felipe Anderson imprescindibile anche per Tudor. Il brasiliano punta la Roma e attende per il rinnovo

Nuovo allenatore, vecchie abitudini. Nonostante sia andato via un mentore come Sarri, anche con Tudor la sostanza non è cambiata per Felipe Anderson. C'era curiosità per come potesse essere collocato nel 3-4-2-1 del tecnico croato, ma il brasiliano si è confermato una certezza per la Lazio. Martedì sera in Coppa Italia infatti ha giocato la sua 140esima partita di fila da agosto 2021, record per i club dei top 5 campionati europei, e il cambio in panchina non ha spostato nulla per lui visto che è rimasto in campo per tutti i 180 minuti a disposizione.

Lazio, Felipe Anderson già inamovibile per Tudor

Ci ha messo neanche due settimane Felipe Anderson a convincere Tudor. Ai dubbi su come potesse adattarsi ai nuovi principi tattici, in tutta risposta il brasiliano - anche grazie a diverse assenze - ha occupato addirittura tre posizioni differenti. Con la Juventus è partito in entrambi i casi sulla trequarti. Il 3-4-2-1 biancoceleste però è multiforme, al punto che quando c'è da difendere passa a un 4-4-2 nel quale il numero 7 si è trasformato in esterno destro del centrocampo. Finita qui? No, perché in coppa, vista la sostituzione forzata di Zaccagni al 14', Felipe ha preso il suo posto a sinistra restandoci per tutto il resto della gara.

Contratto in scadenza: Felipe attende la chiamata della Lazio

In poche parole il brasiliano ha già dimostrato di poter reggere i ritmi di Tudor, ma intanto resta in attesa di una chiamata della Lazio. La settimana scorsa sembrava poter essere quella buona per un incontro che però è stato rimandato a questa. Restano però solo due giorni a disposizione prima del derby, perciò non è escluso che le tempistiche possano prolungarsi ancora. Nel frattempo tanti club continuano a corteggiare l'esterno biancoceleste, Juventus su tutti, ma quest'ultimo assieme al suo entourage ha dato priorità alla Lazio. Al momento balla circa un milione tra la richiesta di 3,5 milioni netti e l'offerta fatta dalla Lazio, inferiore a 3 netti.

Felipe con la Roma nel mirino: 3 gol segnati nelle stracittadine

Si riuscirà a trovare l'intesa?

Nel frattempo Felipe Anderson continua ad essere concentrato sul campo in una settimana che porterà al 183° derby della Capitale. Il brasiliano freme per un'altra occasione da titolare, con ogni probabilità ancora sulla sinistra della linea mediana del 3-4-2-1 viste le assenze di Zaccagni e Lazzari sulle fasce. L'obiettivo di sicuro sarà lasciare il segno in quella che rischia di essere la sua 16esima, ma anche ultima stracittadina. Finora è il secondo miglior marcatore dell'attuale rosa nel derby con 3 gol assieme a Luis Alberto, mentre il primo è Immobile a quota 6. Nelle tre occasioni in cui il numero 7 ha colpito la Lazio non ha mai perso (2 vittorie e 1 pareggio) e l'ultima fu proprio fuori casa nell'andata di Serie A della passata stagione (0-1). Ripetersi sarebbe un altro segnale importante per il club e chissà se in quel caso verrebbero accelerati i tempi per il rinnovo.