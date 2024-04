Udinese-Roma si giocherà il 25 aprile alle 20, respinta la richiesta dei giallorossi di giocare a maggio

Udinese-Roma si concluderà giovedì 25 aprile. A quanto si apprende è quanto ha deciso la Lega calcio di Serie A respingendo la richiesta dei giallorossi di giocare a maggio. La gara del Bluenergy Stadium, valida per la 32esima giornata di campionato, era stata interrotta al 71' del secondo tempo dopo il malore accusato da Evan Ndicka e la conseguente sospensione della partita. È stato reso noto anche l'orario di inizio della frazione di partita che comincerà alle 20.00. Sono da recuperare circa 18 minuti più recupero.

La Roma scrive alla Lega: chiesto lo spostamento della partita con il Napoli e di posticipare a maggio il recupero con l'Udinese

I voti

Sono stati decisivi i voti di Empoli, Verona e Atalanta nella scelta della data.

La Roma, poi, dovrà giocare a Napoli contro la squadra di Calzona il 28 aprile prima della semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma allo Stadio Olimpico il 2 maggio.

Il comunicato della Serie A

Per rendre ufficiale la decisione, la Serie A ha pubblicato in serata un comunicato: «Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, preso atto dell’interruzione della gara Udinese-Roma della 32ª giornata del Campionato di Serie A TIM, programmata per domenica 14 aprile 2024, decretata dall’arbitro al 26' 30" del secondo tempo; sentito il Consiglio di Lega che in data odierna ha confermato l’applicazione a tale gara interrotta dell’art. 30 comma 3 dello Statuto-Regolamento della Lnpa; dispone che la prosecuzione dei restanti 18' 30" ed eventuale recupero della gara Udinese-Roma sia effettuata il giorno giovedì 25 aprile 2024 alle ore 20.00». La Lega ha spiegato anche la motivazione di tale decisione: «Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la prosecuzione delle gare interrotte, come nel caso di Udinese-Roma, sia effettuata entro 15 giorni dall’avvenuta interruzione».