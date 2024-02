Lazio, Immobile segna 200 gol in Serie A in 12 anni: le statistiche e tutti i record del bomber biancoceleste

Ciro Immobile è tornato re nella ventiquattresima giornata di Serie A, dove era chiamaato aa sbloccarsi contro il Cagliari. La partita era importante non solo per le sorti della Lazio in campionato, ma anche perché in caso di gol sarebbe arrivata la cifra tonda per il numero 17. E così è stato. Al 50' è arrivata la rete n° 200 per Immobile che si è fatto trovare pronto su una ribattuta di Scuffet.

La rete

In quell'azione, infatti, l'attaccante di Torre Annunziata si è fiondato sulla parata del portiere dei sardi, che era riuscito a negare la gioia della rete a Isaksen.

L'attaccante danese, dopo aver ricevuto il pallone all'altezza del limite dell'area, calcia in porta di sinistro strozzando il tiro. La potenza non è tale da impensierire l'ex estremo difensore dell'Udinese, ma ci pensa Immobile a firmare il momentaneo 2-0 con un tiro da posizione defilata.

Gli inizi

L'attaccante ha segnato la sua prima rete nel 2012, quando poco più che ventiduenne, ha segnato all'esordio in Serie A con il Genoa. Nella precedente stagione si era fatto notare con il Pescara e i grifoni avevano deciso di portarlo nella massima serie italiana. Il 26 agosto di quell'anno, proprio contro il Cagliari, Ciro ha esultato per il primo centro in campionato.

Le prestazioni con i rossoblù hanno attirato le attenzioni del Torino, che decide di acquistarlo per poco meno di 14 milioni nell'annata 2013/2014. Con la maglia granata segna 22 reti in Serie A e diventa il capocannoniere della stagione, senza segnare calci di rigore, davanti a Luca Toni e Carlos Tevez. Il suo talento arriva anche all'esterco con i passaggi al Borussia Dortmund e al Siviglia che a gennaio 2015 lo rimanda in prestito al Torino con cui segna 5 reti in 6 mesi.

Con la maglia della Lazio

La stagione successiva viene acquistato dalla Lazio per meno di 10 milioni e alla prima stagione in biancoceleste sigla 23 reti. Nell'annata 2017/2018, invece, sigla 29 reti conquistando il titolo di capocannoniere insieme a Icardi, mentre il campionato successivo si ferma a 15 reti. Nella stagione 2019/2020 arrivano 36 gol, che lo portano in cima alla classifica capocannonieri in Serie A per la terza volta in carriera. Nell'annata '20/'21 arriva a quota 20, mentre nella '21/'22 sigla 27 reti portando a casa il titlo di miglior marcatore della serie A per la quarta volta. La scorsa annata, invece, ha siglato «solo» 12 gol e in quella in corso è a quota 5.