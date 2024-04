Lazio, Felipe Anderson al Palmeiras: contratto firmato fino al 2027

Martedì 16 Aprile 2024, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:20

Felipe Anderson, dopo aver annunciato la sua partenza dalla Lazio a fine stagione con un posto su Instagram intorno alla mezzanotte, si unirà al Palmeiras. Il club brasiliano ha confermato tramite un comunicato sul proprio sito che l'accordo con Anderson inizierà il 1° luglio e si estenderà fino al 31 dicembre 2027. «Il suo contratto con l'Alviverde inizierà il 1 luglio e sarà valido fino al 31 dicembre 2027»

Felipe Anderson saluta i tifosi della Lazio

«Per rispetto alla Lazio e a tutto il suo popolo che mi ha sempre sostenuto vi comunico che non ho trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con la società e quindi seguirò un'altra strada la prossima stagione». Così Felipe Anderson, attaccante biancoceleste, annuncia l'addio alla Lazio non avendo trovato l'accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione. Il brasiliano, dunque, dirà addio al termine del campionato ma, nonostante questo, sottolinea come «ho sempre dimostrato con i fatti la mia professionalità e il mio impegno nei confronti della Lazio, quindi vi assicuro che continuerò a dedicarmi fino all'ultimo giorno del mio contratto per onorare questa maglia. Grazie di tutto», conclude.