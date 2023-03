Kumbulla, l'archistar Fuksas è impietoso: «Un poveraccio senza cervello. Mourinho? Meglio Spalletti»

L'espulsione di Kumbulla alla fine del primo tempo di Roma-Sassuolo ha quasi fermato la città. Tifosi, illustri e non, hanno discusso sull'importanza di quel calcio a Berardi e di quanto abbia influito sul risultato dei giallorossi. Non si è tirato indietro neanche Massimiliano Fuksas, archistar e grande tifoso romanista. «Non ha il cervello, poveraccio, è la seconda volta che dà un calcio come ha fatto ieri. Bisogna tenerlo fuori e fargli un corso su come si vive», ha detto a "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1.

«Lei è romanista doc e apertamente schierato a sinistra: come leadership preferisce il tecnico della Roma Mourinho oppure Elly Schlein?», gli viene chiesto. «Preferisco Elly, mi piace di più. Mourinho è simpatico ma gli manca il gioco, non ne ha. Purtroppo a me piace molto Spalletti...».