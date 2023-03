Roma-Sassuolo, espulso Kumbulla per fallo di reazione su Berardi. Rabbia sui social: «Il primo calcio lo ha dato lui»

Il primo tempo terribile della Roma contro il Sassuolo all'Olimpico si chiude con l'errore clamoroso di Kumbulla. Al 46' il difensore albanese dopo una mischia in area riceve un calcetto da Berardi e "ricambia" con un calcio che l'arbitro Fabbri inizialmente non vede. Poi, richiamato al Var, si accorge di quanto successo e manda in anticipo negli spogliatoi Kumbulla e sul dischetto Berardi, che non sbaglia e segna il gol del 3-1.

KUMBULLA VS BERARDI pic.twitter.com/4kVIfPRjtQ — I Gigi 78 I (@Vicidominus) March 12, 2023

Calcetto di Berardi, reazione di Kumbulla (ed espulsione): cosa è successo

A fine primo tempo, un pallone in area recuperato da Rui Patricio sembra innocuo. Ma in area piccola finisce a terra Berardi, che chiede un rigore (che non c'è). Dall'attaccante del Sassuolo arriva un calcetto a Kumbulla, con cui si era beccato tutto il primo tempo in un duello molto fisico che però non era sfociato in un episodio più grave. A quel punto Kumbulla reagisce con un calcio che inizialmente l'arbitro Fabbri non vede: se ne accorge solo dopo una volta rivista l'azione al monitor a bordo campo. A quel punto inevitabile il rosso e il rigore, poi trasformato dallo stesso Berardi. Sui social però protestano: «È stato Berardi a provocarlo e a dare il primo calcio, meritava il rosso anche lui».