Napoli-Roma, dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Azmoun, Calzona con il tridente classico

Big match della 34a giornata al Maradona, quello tra Napoli e Roma. I giallorossi, dopo aver vinto il recupero con l'Udinese, vanno a caccia del colpo grosso in trasferta per cercare di consolidare il quinto posto e avvicinarsi sensibilmente al Bologna. Il Napoli vuole giocarsi ancora una chance per l'Europa. Ancora out Lukaku, Ndicka pronto a tornare in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA