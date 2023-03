Roma, infortunio Pellegrini: tac negativa, sarà in campo contro Real Sociedad e Lazio (con un caschetto)

Via libera a Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si è sottoposto questa mattina a una tac alla testa che è risultata negativa, potrà giocare giovedì prossimo con un caschetto che proteggerà la ferita rimediata durante Roma-Verona. Al giocatore sono stati applicati 30 punti sulla fronte, ha trascorso una notte sotto osservazione e nei giorni seguenti ha dovuto allenarsi individualmente. Ieri ha saltato la gara contro il Sassuolo, ma giovedì potrà giocare in Europa contro la Real Sociedad così come domenica prossima il derby. Resta in dubbio Belotti reduce da una frattura alla mano. Il Gallo si è operato sabato e con il supporto di un tutore potrebbe tornare in vista dei prossimi impegni settimanali.