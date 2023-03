Roma-Sassuolo, il tifo si spacca: «È colpa dell'arbitro», «La squadra è inadeguata». Il retroscena: ecco cosa ha detto Foti a un tifoso

Dagli spalti dell’Olimpico ai social. La percezione di parte del tifo romanista dopo Roma-Sassuolo è di un arbitraggio a senso unico che ha danneggiato i giallorossi: dalle ammonizioni a Smalling e Matic, al mancato rosso a Tressoldi, fino ad arrivare all’episodio che ha portato all’espulsione di Kumbulla e al rigore. Quest’ultimo, secondo alcuni, non è stato giudicato correttamente per via del calcio di Berardi che genera la reazione del centrale albanese. Sull’arbitraggio si è fatto scappare qualche parola anche Salvatore Foti, il collaboratore di Mourinho che ieri era in panchina per via della squalifica del tecnico. Uscendo dallo stadio qualche tifoso gli ha detto: «Arbitro scandaloso» e lui ha risposto: «Non mi potevo far buttare fuori». Come a dire che avrebbe voluto protestare, ma la squadra non poteva sopportare il rischio di un’espulsione. Anche perché lo stesso Foti recentemente ha dovuto scontare un mese di squalifica per minacce a un dirigente della Cremonese. La società è della stessa idea, anche se attualmente si è autoimposta il silenzio stampa e nessun dirigente potrà parlare fino alla gara contro la Lazio.

Roma-Sassuolo, espulso Kumbulla per fallo di reazione su Berardi. Rabbia sui social: «Il primo calcio lo ha dato lui»

Giovedì ci sarà la finestra Europa League e gli obblighi Uefa impongono a Mourinho di presentarsi davanti ai microfoni, in quell’occasione probabilmente il tecnico si toglierà qualche sassolino a partire dal mancato accoglimento del ricorso contro la sua squalifica. Intanto, sui social i tifosi si spaccano: c’è chi è d’accordo su un arbitraggio quantomeno discutibile e chi invece punta il dito verso la squadra. L’ingenuità di Kumbulla, la giovane età di Bove e le difficoltà di Camara sono al centro delle discussioni: «Ogni volta che c'è da fare il salto non lo facciamo mai», «Non c'è una scusante, abbiamo giocato male non abbiamo un gioco ed è stata sbagliata la formazione». C’è, infatti, chi avrebbe schierato Dybala titolare assieme Mancini, nonostante quest’ultimo fosse diffidato e avrebbe rischiato il derby. Non mancano anche le critiche all’arbitro: «Rocchi sa bene quali arbitri scegliere per danneggiare la Roma e si inventano sanzioni senza senso», «Dopo arbitraggi di questo tipo bisognerebbe invadere il campo», «Se avesse arbitrato Byron Moreno sarebbe stato più equo», «La Roma non può stare nelle prime quattro, dà fastidio! Deve rientrare la Juve». Insomma, una partita di complicata lettura che frena i giallorossi verso la corsa Champions e lascia l’amaro in bocca sia per l’approccio sia per le decisioni arbitrali che ne hanno condizionato l’esito.