Kane, tanti gol ma nessuna casa: a Monaco vive in un hotel. E ha già speso un milione di euro

L'impatto di Harry Kane sulla Bundesliga è stato devastante. L'attaccante inglese, arrivato al Bayern Monaco per circa 120 milioni di euro dal Tottenham, ha già segnato 15 gol in sole 10 partite di campionato, a cui si aggiungono le due reti in Champions League. Ma se in campo il centravanti sta facendo quello che gli riesce meglio, fuori il suo ambientamento in Baviera sta andando più lento del previsto.

Dopo quasi tre mesi dal suo arrivo a Monaco infatti, Kane non è ancora riuscito a trovare una casa.

L'attaccante sta vivendo in un lussuoso hotel a cinque stelle. Sembra infatti che nessuna delle abitazioni visitate finora riuscisse a soddisfare le esigenze della moglie Katie e dei quattro figli, l'ultimo nato lo scorso agosto.

Secondo quanto dal Sun, nelle sorse settimane Kane avrebbe visitato una villa da quasi 80.000 euro a Grunwald, il quartiere più lussuoso di Monaco, composta da otto camere da letto, piscina interna ed esterna, spa e home cinema e comprensiva anche di domestici. Dopo un consulto consulto familiare però si è deciso di non procedere all’acquisto.

La famiglia Kane sta quindi continuando a vivere nel Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel di Monaco, una struttura che si fa pagare 11.500 euro a notte. Facendo due rapidi conti, questo significa che l'inglese ha già speso oltre un milione di euro da agosto a oggi. Briciole, comunque, per chi guadagna quasi 30 milioni l'anno.