Ucraina, attacco russo a Odessa: in fiamme il "Castello di Harry Potter"

Frammenti di un missile russo hanno colpito ad Odessa il Castello di Kivalov. Il missile ha fatto almeno tre morti e una ventina di feriti, fra cui il proprietario del castello, Serhiy Kivalov un ex deputato ucraino filorusso. L'edificio è conosciuto anche come il «castello di Harry Potter», per la sua somiglianza a quello del celebre film.

Ucciso il prorettore dell'Università internazionale

Intanto nell'attacco missilistico russo di ieri alla città portuale di Odessa, è rimasto ucciso il prorettore dell'Università internazionale Boris Vasiliev, come riporta Unian aggiungendo che il numero delle vittime è salito a cinque. Secondo il servizio stampa della procura di Odessa, l'uomo, 44 anni è stato trovato senza vita vicino a un edificio in fiamme: «Il corpo è stato scoperto sul territorio del Palazzo degli studenti della facoltà di Giurisprudenza di Odessa». Il governatore Oleg Kiper ha reso noto che è stato dichiarato il lutto nella regione.