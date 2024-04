Arsenal-Bayern Monaco: dove vederla in streaming e in tv, orario e probabili formazioni

Dopo circa due mesi di stop torna la Champions League con i quarti di finale che cominciano a dare spettacolo. In campo domani c'è l'Arsenal che affronta per l'ennesima volta nel torneo il Bayern Monaco. Gli inglesi sono in testa alla classifica della Premier League e hanno raggiunto in testa al tabellone il Liverpool grazie alle quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato. Il Bayern Monaco, invece, sta deludendo in Bundesliga ed è seconda a parti punti con lo Stoccarda terzo a 60.