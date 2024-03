Bayer Leverkusen, altra vittoria nel recupero e +13 sul Bayern Monaco: la decide Schick

Il Bayer Leverkusen non si ferma più. Un'altra vittoria in rimonta, un'altra vittoria ottenuta nei minuti di recupero, a conferma del grande spirito che contraddistingue la squadra di Xabi Alonso. Il Leverkusen nell'ultima giornata di campionato ha avuto la meglio sull'Hoffenheim (2-1), realizzando due gol in tre minuti che gli hanno permesso di ottenere i 3 punti e mantenere l'imbattibilità stagionale (39 match consecutivi senza perdere tra campionato e coppe).

Dopo essere passato in svantaggio nel primo tempo, il Leverkusen l'ha riacciuffata al minuto 88 grazie al gol di Robert Andrich. Esattamente tre minuti più tardi, al 91' ci ha pensato una vecchia conoscenza della Roma a mandare in delirio la BayArena: è Patrick Schick il man of the match, perfetto nel trovare la zampata vincente ad un passo dal fischio finale, regalando tre punti dal peso specifico enorme per la squadra di Xabi Alonso. Il Bayer Leverkusen continua a confermare il suo marchio di fabbrica, i gol nell'extra-time. Quello di ieri ha permesso di consolidare il primo posto, portandosi a +13 sul Bayern Monaco.

Tuchel incorona il Bayer Leverkusen

I bavaresi, infatti, sono crollati 2-0 in casa contro il Borussia Dortmund, lasciando ulteriore terreno al Leverkusen per volare verso il titolo. Lo stesso Thomas Tuchel (allenatore del Bayern) ha di fatto incoronato i rivali nella conferenza stampa post-partita: «Complimenti al Leverkusen, la rincorsa al titolo per noi è finita».

Quella dell'allenatore tedesco potrebbe anche essere una strategia. Certo è che, a 7 giornate dal termine del campionato, riuscire ad agganciare la squadra di Xabi Alonso potrebbe diventare un'impresa impossibile.

Una macchina perfetta che corre spedita verso il traguardo e che sembra sfondare qualsiasi ostacolo gli si presenti davanti.