Pallone d'Oro, la classifica: Barella al 27° posto, Lautaro 20°. Attesa per la vittoria di Messi

In attesa della vittoria di Lionel Messi, destinato ad alzare l'ottavo Pallone d'Oro della carriera e insidiato soltanto da Erling Haaland, France Football ha cominciato a svelare i primi nomi nella classifica dei 30 migliori calciatori del mondo per l'ultimo anno.

Il primo e unico italiano presente nella graduatoria è Nicolò Barella, finalista nell'ultima Champions con l'Inter, che si posiziona al 27esimo posto.

Ecco la classifica completa:

30. Ruben Dias, Manchester City

29. Martin Odegaard, Arsenal

28. Randal Kolo Muani, Eintracht Francoforte/Psg

27. Nicolò Barella, Inter

Ranked at the 27th place for the 2023 Men's Ballon d'Or!



Nicolo Barella@Inter@Azzurri#ballondor pic.twitter.com/JKiSrK30Ic

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023