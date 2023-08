Harry Kane al Bayern Monaco: l'assalto dei tifosi all'auto dei calciatori

La cometa del calcio inglese, capitano della Nazionale sconfitta a Wembley dall’Italia nel luglio 2021 nella finale degli Europei, va in Germania. In Bundesliga, al Bayern Monaco, Harry Kane cercherà di conquistare la Champions. Lo farà, però, Oltremanica, scioccando un intero paese che in lui si è saputo identificare, perdonandogli anche il rigore fallito contro la Francia, nei quarti di Qatar 2022. In sostanza, dati alla mano, Kane fino a qualche ora fa è stato il giocatore più influente della Premier. In termini di gol (435 presenze, 280 gol dal 2013 con gli Spurs) e personalità.