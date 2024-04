Bayern Monaco-Arsenal: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo il 2-2 dell'andata all'Emirates Stadium, la resa dei conti si sposta a Monaco di Baviera dove il Bayern Monaco ospiterà l'Arsenal nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Tuchel si giocherà il passaggio del turno All'Allianz Arena, cercando di scacciare via la delusione del campionato perso, dopo la vittoria aritmetica del Leverkusen nella giornata di ieri. I Gunners, invece, sono secondi a -2 dal Manchester City e ancora in piena corsa per il titolo in Premier. Arteta dovrebbe optare per Gabriel Jesus dal primo minuto, con Havertz, Saka e Martinelli a completare il reparto. Il Bayern si affida al solito Kane e all'estro di Sané, Musiale e Gnabry.