Oscar del Calcio, l'Italia candidata ai Laureus World Sports Awards. Mancini: «La nomination? Un onore»

La nazionale italiana di calcio, come riporta l'Adnkronos, è stata nominata per la categoria “Team of the Year” dei prestigiosi Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. I vincitori verranno annunciati ad aprile e a votare sarà una giuria composta da settantuno leggende dello sport.

APPROFONDIMENTI CALCIO Nazionale, Mancini chiude lo stage: Immobile resta titolare,... AZZURRI Mancini: «Balotelli? Non è scelta disperata,...

Il Ct Roberto Mancini ha così commentato: «Siamo entusiasti di essere stati nominati per questo importante premio. L’Italia ha vinto l’ultima volta questo premio dopo la vittoria della Coppa del Mondo del 2006: quella è stata una giornata importante per il calcio italiano, ma credo che quello che abbiamo ottenuto l’anno scorso sia stato ancora più importante per tanti motivi. Il calcio italiano non attraversava un buon periodo e il nostro Paese soffriva di molti problemi causati dalla pandemia. La Nazionale è stata il simbolo di un Paese che nei momenti difficili ha sempre saputo rialzarsi».

Vincere significherebbe per la nazionale azzurra aggiudicarsi il secondo “Laureus Team of the Year Award”, dopo quello del 2007. Alessandro Del Piero, membro della Laureus Academy e all'interno della selezione che vinse i Mondiali in Germania, ha espresso la sua felicità per la nomination: «Quella dell’Italia è stata una vittoria straordinaria non solo per il calcio italiano ma per tutto il Paese. Non dobbiamo dimenticare che giocavamo il primo torneo internazionale dopo cinque anni. Mancini e il suo staff sono professionisti straordinari che hanno saputo ottenere il massimo dai loro giocatori. La fiducia nei propri mezzi è aumentata di partita in partita e questo si è visto in finale, quando si sono ritrovati in svantaggio dopo pochi minuti contro l'Inghilterra ma sono poi riusciti a vincere ai calci di rigore. Sono entusiasta che la Nazionale sia nominata per questo prestigioso premio».

La nazionale di Mancini dovrà vedersela con: il Mercedes Amg Petronas F1 Team (vincitore dell’ottavo titolo Mondiale costruttori consecutivo), i Milwaukee Bucks (vincitori del campionato NBA), la nazionale argentina di calcio (vincitrice della Copa America) e la squadra olimpica di tuffi cinese (vincitrice di sette medaglie d’oro nelle otto gare cui ha partecipato).