Prima: Valle del Salto soddisfatto della crescita, Passo Corese ci crede ancora. I commenti

RIETI - La penultima giornata del campionato di Prima categoria lascia invariate la lotta per il primo posto e la corsa per un posto ai play-out nel girone B. Civita Castellana è ormai ad un passo dal primo posto dopo il successo contro la Castelnuovese. Il Palombara di mister Davide Colantoni resta a meno 3 grazie al successo sul campo del Cittaducale. Valle del Salto aggancia Casperia al sesto posto. Ginestra cade contro il Castrum Monterotondo ma fa comunque un bilancio positivo della stagione. Sconfitta per l’Alba Cittareale che si prepara allo spareggio salvezza. Passo Corese cade a Poggio San Lorenzo e resta all’ultimo posto, a pari merito con la Brictense. Il Real Gavignano Ponzano cade contro il Città di Fiano.

Risultati, marcatori e commenti (XXIX giornata)

Castelnuovese – Civita Castellana 2-5

Cittaducale – Palombara 2-3

Papò, Mancini (C), Uccellini A., Cann, Persichetti (P)

Continua la rincorsa del Palombara che non molla e batte all’ultimo respiro Cittaducale. Gara complicata per i padroni di casa sotto di due reti e di un uomo in avvio ma reazione dei gialloblu che cedono solo nel finale. Palombara resta a meno tre dalla prima posizione e spera nel miracolo all’ultima giornata per agganciare Civita Castellana.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Dopo 15 minuti da incubo siamo sotto di 2 reti e di un uomo. Ci tiene a galla il nostro portiere con due miracoli. Da lì in poi facciamo una partita stupenda che ci porta al pareggio e a 5 dalla fine prendiamo un palo interno sulla cui ribattuta falliamo il più facile dei tap in. Sull’azione successiva regaliamo un rigore ingenuo a dir poco. Comunque vorrei ancora una volta fare i complimenti per la stagione ai miei ragazzi».

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Partita approcciata con la giusta determinazione e convinzione che ci ha permesso subito nei primi dieci minuti di andare sul doppio. Vantaggio, e che ci ha visto nel primo tempo dominare in lungo e in largo la prima frazione. Nella ripetessi abbiamo abbassato il ritmo e concesso agli avversari di tornare in partita, causa anche di un ambiente ostico e un terreno di gioco al quanto pessimo. Nei minuti finali siamo riusciti a portare a casa l’ennesima vittoria che manterrà vivo questo avvincente campionato fino all’ultimo minuto».

Valle del Salto – Casperia 2-1

De Sanctis A., Ranieri (V), Ramazzotti (C)

Valle del Salto fa suo lo scontro diretto per il sesto posto agganciando Casperia grazie al 2-1 contro gli aspresi. Ospiti che provano a reagire dopo il buon primo tempo dei padroni di casa ma che non riescono a recuperare lo svantaggio.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Ottima gara dei ragazzi. Siamo passati in vantaggio nei primi minuti andando sopra di due reti grazie ad azioni ben costruite ed eseguite da De Sanctis e Ranieri. Loro si sono dimostrati nuovamente un’ottima squadra che merita la posizione di classifica. Non sembrava una gara di fine stagione per ritmo e qualità di gioco. Noi siamo contenti di come stiamo chiudendo il campionato, onorandolo fino alla fine con serietà. La società ci sta dando tanto dimostrando vicinanza e grande spirito fino all’ultima giornata. Il girone di ritorno ci ha permesso di risalire fino alla sesta posizione, non possiamo che essere contenti del percorso fatto».

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Il risultato visto l’andamento della gara poteva essere un pareggio. Abbiamo regalato loro un primo tempo e me ne assumo le responsabilità, ho provato a cambiare l’assetto della squadra ma non ho messo evidentemente la formazione adatta.

Nella ripresa dopo qualche cambio e aggiustamento tattico siamo cresciuti trovando equilibrio, provando a raggiungere il pareggio. Ci hanno messo veramente in difficoltà nel primo tempo. Speriamo di fare punti nell’ultima gara contro Guidonia per chiudere bene il campionato».

Poggio San Lorenzo – Passo Corese 2-1

Di Giulio, Valentini (PSL), Tosti (PC)

Poggio San Lorenzo fa il record societario di punti in Prima categoria grazie al successo contro il Passo Corese. Coresini che restano in fondo alla classifica con 14 punti e si preparano alla sfida di domenica contro Valle del Salto, decisiva per stabilire chi andrà ai play-out contro l’Alba Cittareale.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Partita dominata, dopo aver sbagliato un rigore siamo passati comunque in vantaggio, restandoci fino alla ripresa ma due episodi banali ci condannano. Speravamo veramente di portare a casa i tre punti e vedendo le occasioni create non demeritavamo assolutamente. Nel finale fisicamente siamo calati e abbassandoci abbiamo concesso loro un gol allo scadere. Dobbiamo continuare a provarci, cercando di raggiungere i playout e giocarci tutto lì».

Ginestra – Castrum Monterotondo 0-2

Ginestra non può nulla contro il Castrum Monterotondo. Gli eretini passano 2-0 sul campo della squadra di mister Tulli che lotta e vende nuovamente cara la pelle. Ginestra si prepara all’ultima gara contro la Brictense che sarà decisiva per la formazione di Montelibretti.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Confermiamo nuovamente le nostre caratteristiche: siamo una buona squadra a livello difensivo ma facciamo una grande fatica in attacco. Anche questa volta non siamo riusciti ad incidere e loro ci hanno punito in un paio di occasioni. Alla fine sono comunque contento della risposta della squadra che si sta allenando fino alla fine, si presenta numerosa alle partite e con tanta voglia di giocare fino all’ultima giornata. Un plauso a questi ragazzi per la serietà che stanno dimostrando. Una menzione va anche alla dirigenza e a tutta la nostra società che dal 1980 tiene vivo il calcio nella nostra piccola realtà, una cosa non scontata e di cui devono prendersi i meriti»

Castel Madama – Alba Cittareale 4-1

Bell

Sconfitta per l’Alba Cittareale sul campo del Castel Madama. Gli ospiti cadono interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi restando a 5 punti dall’ultima posizione. Garantito il vantaggio del fattore campo nello spareggio salvezza.

Città di Fiano – Real Gavignano Ponzano 4-2

D’Achille, Migliorelli

Città di Fiano fa sua la sfida tra matricole contro il Real Gavignano Ponzano. I gavignanesi puntano nell’ultima giornata a fare bene per raggiungere quota 30 punti coronando una buona stagione chiusa con la salvezza.

Guidonia – Brictense 4-0

Classifica

Civita Castellana 77

Palombara 74

Castrum Monterotondo 59

Castelnuovese 50

Guidonia 49

Valle del Salto 46

Casperia 46

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 37

Castel Madama 37

Città di Fiano 35

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 19

Passo Corese 14

Brictense 14