Lunedì 29 Aprile 2024, 22:15

SERIE C

Tra accelerazioni e passaggi a vuoto, la stagione del Latina Calcio 1932 ha lasciato costantemente con il fiato sospeso. In bilico tra il vorrei ma non posso, tra il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e l'incapacità di sfruttare i momenti chiave. L’ingresso ai play off è un valore da non sottovalutare, specie per una società attenta a non perdere l'equilibrio tra gestione tecnica e finanziaria, senza dimenticare tutta una serie di eventi che di certo non hanno aiutato i nerazzurri a raggiungere posizioni che, per qualità della rosa, erano ampiamente raggiungibili. In attesa di capire se l'avversario sarà davvero il Taranto, è ufficiale lo slittamento dell'inizio dei play off. Venerdì 3 maggio ci sarà la discussione al Collegio di Garanzia del Coni del ricorso presentato dai pugliesi riguardo i 4 punti di penalizzazione inflitti per violazioni amministrative, così la Lega Pro ha posticipato la partenza della poule promozione a martedi 7.

LA STRADA

Si è partiti forte, forse ogni oltre rosea previsione, con Daniele Di Donato in panchina, ma quando il Latina sembrava pronto a fare un bel salto in avanti, ha sofferto di vertigini perdendo improvvisamente quota, fino ad arrivare al cambio della guida tecnica. L'effetto Gaetano Fontana ha dato una scossa a tutto l'ambiente, permesso alla squadra di scalare la classifica, ma proprio quando tutto lasciava pensare a un finale in crescendo, ecco una nuova involuzione, culminata con quattro ko di seguito che hanno rischiato seriamente di estromettere i nerazzurri dalla poule promozione. Le vittorie con Avellino, in trasferta, all'esordio in campionato e il bis concesso in casa con il Potenza hanno alimentato l'autostima di un gruppo capace nelle prime quindici giornate di campionato di posizionarsi al tavolo delle grandi. Un totale di sette successi, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Tra le vittorie più belle c'è sicuramente quella ottenuta in casa del Foggia, un colpo da urlo che lasciava pensare al decollo definitivo verso l'alta classifica e invece da quel momento (fine novembre), la formazione pontina ha iniziato a perdere quota, senza trovare il modo di riprenderla. E così dopo una serie di sette risultati senza successi (coppa Italia compresa, con appena due pareggi con Turris e Benevento), la società ha pensato di cambiare pilota, affidando la guida tecnica a Gaetano Fontana.

Una prima gara piena di problemi, con un virus intestinale a mettere ko metà della rosa, ma con un successo di importanza capitale. Con i tre punti conquistati al Francioni contro il Monterosi, i nerazzurri in un colpo solo sono riusciti a ritrovare la via perduta del successo e la zona play off. Un avvio promettente, con il pareggio di Caserta e tre vittorie consecutive con Catania in casa, Brindisi e Monopoli in trasferta, intervallato dal ko con il Giugliano, un match disputato con il dolore nel cuore per la prematura scomparsa di Maurizio Vona, padre del difensore Edoardo, da pochi giorni tornato nel capoluogo. La sconfitta in trasferta con la Virtus Francavilla e la caduta interna con i campioni della Juve Stabia sono state superate grazie a due vittorie pesanti con Crotone in trasferta e Foggia al Francioni, grazie alle quali il Latina ha sognato di chiudere in settima posizione, piazzamento che avrebbe garantito un primo turno play off con la possibilità di giocare con due risultati a favore. Con quattro gare da giocare l'obiettivo era alla portata, ma vuoi per prestazioni al di sotto delle aspettative, vuoi per la continua emergenza legata ai troppi infortuni e alle squalifiche, il Latina ha messo in fila una striscia da incubo, lasciandoci dodici pesantissimi punti sul piatto. Ma adesso inizia una nuova sfida. Difficilissima, ma allo stesso tempo stimolante. Un play off da giocare, con ogni probabilità, contro il Taranto, l'ultima formazione a dare un dispiacere ai pontini. Che avranno così la chance di prendersi una bella rivincita per provare a fare strada nell'intricato percorso della poule promozione.