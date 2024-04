Tanti gli eventi alla 32esima della Scopigno Cup. Formichetti: «Torneremo a Poggio Bustone, dove tutto iniziò». Foto

RIETI - Si è svolta questa mattina, lunedì 29 aprile, presso la sede della Fondazione Varrone, la conferenza stampa di presentazione della 32esima edizione della 'Scopigno Cup' - World Football Tournament U17 - che quest'anno si disputerà dal 19 al 22 agosto.

Un primo incontro per illustrare l'ampio carnet di eventi che si susseguiranno nel corso dei quattro giorni del torneo, al quale faranno seguito altre conferenze stampa per completare il programma ufficiale.

A fare gli onori di casa è stato il dottor Mario Santarelli, consigliere della Fondazione Varrone e primario del reparto di radioterapia dell'ospedale De Lellis il quale si è congratulato con l'organizzazione per la longevità dell'evento sportivo, rimarcando «il sostegno e la vicinanza che la Fondazione ha da sempre nei confronti della 'Scopigno Cup', una manifestazione sportiva che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il sociale". Ad acclarare ulteriormente il connubio tra Scopigno Cup e la Fondazione, anche il presidente Mauro Trilli il quale ha voluto augurare all'organizzazione dell'evento "che questa iniziativa vada sempre più a crescere negli anni avvenire».

E dopo 32 anni da quella prima edizione, anche il Comune di Poggio Bustone, rappresentato dal consigliere comunale Luigi Gentileschi, darà il suo contributo alla causa: «Per la nostra comunità è un tornare indietro nel tempo - ammette - visto che la prima edizione si svolse proprio a Villa Tizi.

Finalmente, dopo tanti inviti ricevuti dal presidente dell'evento Fabrizio Formichetti, stavolta possiamo raccogliere il suo appello e aprire le porte del nostro comune alla Scopigno Cup mettendo a disposizione un impianto sul quale è stato investito un milione di euro».

Il presidente

Nel ripercorrere le trentuno edizioni precedenti, Fabrizio Formichetti ha voluto ricordare l'importanza del torneo e ciò che ha espresso e continuerà a esprimere sotto l'aspetto prettamente sportivo. «Questo sogno nasce 32 anni fa a Poggio Bustone - ricorda Formichetti - iniziammo con un triangolare tra Roma, Lazio e Rapprsentativa reatina che si sfidarono nel campo in erba naturale dell'albergo Villa Tizi. Nel corso degli anni siamo sempre migliorati arrivando fino all'edizione attuale che viene considerata una delle manifestazioni calcistiche giovanili più importanti sia in Italia, che all'estero. Negli anni abbiamo visto uscire da questo torneo tanti campioni del Mondo, altrettanti campioni europei e tanti calciatori che ancora oggi militano in club professionistici».

Lo svolgimento

Le formazioni partecipanti (Fluminense, Lazio, Roma, Cagliari, Ternana, Salernitana, una rappresentante locale, altre da definire) saranno suddivise in quattro gironi e i turni preliminari si svolgeranno tra le città di L'Aquila, Castellammare di Stabia, Rieti e in un centro sportivo da decidere a breve, tra Novara e Milano. Una gara, come anticipato dall'assessore Gentileschi, si disputerà nel rinnovatissimo centro sportivo di Poggio Bustone, che da poco è stato ripristinato con un manto in sintetico di ultima generazione. Al termine della stessa, i calciatori potranno visitare sia il santuario di Poggio Bustone che il museo dedicato a Lucio Battisti. Per decretare, invece, chi rappresenterà la città di Rieti alla 32esima edizione, il 21 luglio si svolgerà un triangolare proprio a Poggio Bustone tra Fc Rieti, Nuova Rieti Calcio e Palombara (vincintrice della Coppa della Provincia) e chi se lo aggiudicherà otterrà il pass per il torneo.

Le iniziative

Tra le varie iniziative presentate da Fabrizio Formichetti, presidente della Scopigno Cup, la collaborazione con il Liceo Scientifico Carlo Jucci con indirizzo sportivo, i cui studenti parteciperanno con il progetto dell'alternanza scuola-lavoro: dieci di loro faranno parte dell'organizzazione, così come i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Magistrale con indirizzo linguistico.

Nel ricordo delle vittime del terremoto di L'Aquila del 2009, in cui morirono tre studenti reatini Luca Lunari (presenti i genitori, visibilmente commossi), Michela Rossi e Valentina Orlandi, uno dei quattro gironi si disputerà nuovamente a L'Aquila come accade ormai dal 2011: un modo per non dimenticare quella tragedia. Confermata anche la partnership con l'Alcli Giorgio e Silvia - presente in sala il presidente Santina Proietti - Ie la Casa Famiglia dei bambini orfani, sostenuti attraverso il main sposor Crai.

Per il terzo anno consecutivo la Scopigno Cup riproporrà il torneo riservato alla categoria 'Special Olympics': da definire ancora se sarà un triangolare o quadrangolare e questo dipenderà dalle formazioni che si iscriveranno. La premiazione avverrà in diretta su Raisport al termine della finale del 22 agosto. Verrà riproposto anche il convegno sulla violenza sulle donne e tutte quelle problematiche giovanili e adolescenziali che si manifestano in questa fascia di età, curato dal dottor Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza e Suicidio.

Presente anche il giovane Nicholas Graziani, che la Scopigno Cup ha voluto investire del ruolo di mascotte dell'evento, che venerdì peraltro sarà alla Pinetina di Milano per festeggiare insieme al tecnico dell'Inter e tutti i calciatori nerazzurri, il 20esimo scudetto della sua squadra del cuore.