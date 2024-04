Seconda: umori diversi per Montopoli, Sporting Corvaro, Santa Susanna e Borgorose. I commenti

RIETI - Resta tutto in bilico nel girone C dopo la penultima giornata. La capolista Montopoli non va oltre al pareggio sul campo del Borgorose ma non fa drammi in vista dell'ultima decisiva gara contro il Velinia. Lo Sporting Corvaro batte in rimonta il Santa Susanna e si regala un’ultima speranza in vista dell’ultima giornata, portandosi a meno uno dalla vetta. Piazza Tevere chiude la stagione con una netta vittoria contro l’Atletico Cantalice. Soddisfazione per Poggio Bustone dopo il successo contro il Torri in Sabina che vale l’aggancio al quarto posto. Monte San Giovanni e Velinia festeggiano nell’ultima gara casalinga contro Gens Cantalupo e Torpedo Rieti. Forano chiude al terzo posto nel girone D dopo il netto successo contro Prima Porta Saxa Rubra.

Risultati, marcatori e commenti (XXV giornata)

Girone C

Borgorose – Montopoli 1-1

Salustri (M), Mita (B)

La capolista Montopoli frena sul campo del Borgorose. 1-1 il finale con Salustri che porta in vantaggio gli ospiti e poi il gol di Mita nel finale a rovinare la festa dei corsari. Montopoli si gioca tutto nell’ultima gara, quella in casa contro il Velinia: in caso di vittoria, i gialloblu sarebbero campioni del girone C.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Colgo l'occasione di questa partita per dimostrare quello che è il Borgorose e quali sono i valori che la nostra società ci insegna da sempre: rispetto per questo sport, per l’avversario e per noi stessi. Dico questo perché c'era chi dubitava di noi e della nostra sportività ma come anticipato abbiamo dimostrato sul campo e smentito tutte le chiacchiere ma ci tengo a precisare che non è perché siamo amici di qualcuno ma solo perché questa è l'ennesima dimostrazione che da neopromossa abbiamo tanto da dire anche noi, e questa è stata la nostra soddisfazione più grande. Mi complimento personalmente con il Montopoli come ho già fatto a fine gara e spero che questo punto possa far felici anche loro perché a una giornata dalla fine ormai è agli occhi di tutti che il destino è solo nelle loro mani. I miei compagni lo dico sempre, sono fantastici perché continuano a dare il massimo partita dopo partita, ma il grazie più grande agli sgoccioli di questo campionato va ai nostri tifosi che non ci hanno mai mollato e anche ieri nell’ultima in casa hanno creato un’atmosfera fantastica che in queste categorie è qualcosa di unico»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita tosta nel primo tempo. Noi bravissimi a sbloccare la gara e a controllare bene nel primo tempo, concedendo un solo tiro a loro, quello del gol del pareggio che nasce però da una disattenzione nostra. Questo pareggio ci lascia comunque in una situazione di vantaggio in vista dell’ultima gara contro il Velinia, una squadra comunque ostica e non semplice da affrontare. Avremo la spinta di tutta Montopoli. Faccio un appello ai tifosi per venire ad incoraggiarci in nell’ultimo atto decisivo del campionato»

Santa Susanna – Sporting Corvaro 1-2

Serva (SS), Maceroni, Massimi E. (SC)

Lo Sporting Corvaro lotta e batte Santa Susanna in rimonta tenendo vive le speranze per il primo posto. Gara in salita per gli ospiti che dopo pochi minuti vanno in inferiorità numerica. Santa Susanna va in vantaggio e chiude sull’1-0 l’intervallo.Corvaro ha una reazione nella ripresa e prima su punizione, poi su rigore completa la rimonta e porta a casa tre punti importantissimi che valgono il meno 1 in classifica. Rammarico per Santa Susanna che chiude la stagione al terzo posto.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Dopo un inizio insperato, con loro che dopo una manciata di minuti perdono il bomber del campionato riusciamo a trovare il vantaggio. Tutti noi abbiamo pensato che il più era fatto ma dopo un campionato giocato sicuramente sopra le righe ed al di là di ogni pronostico, ci sta che siamo arrivati all’epilogo un po' cotti e col braccino corto, senza dimenticare i grandi meriti di un avversario mai domo. Non si sono abbattuti per l’espulsione né per lo svantaggio,e nel secondo tempo sembravano loro in superiorità. Onore a loro ma un applauso da 10 e lode ai miei ragazzi ed al gruppo speciale, giocatori, società e staff che si è creato. Grazie di cuore,si sono meritati un posto in prima fila nel mio album dei ricordi»

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Loro aspettavano questa partita dell'andata, forse non avendo digerita la sconfitta e hanno subito provato a metterla sull'agonismo. Noi bravi a rispondere colpo su colpo e a questo punto, a parità di agonismo, prevalgono le doti tecniche e su questo siamo stati superiori in tutto. Andiamo in svantaggio su una disattenzione su calcio d'angolo ma nel secondo tempo la ribaltiamo, meritando ampiamente la vittoria, nonostante l'inferiorità numerica per 80 minuti e un arbitraggio ai limiti dell'assurdo, totalmente casalingo. Noi accettiamo tutto sul campo, anche provocazioni e calci gratuiti, fanno parte del gioco, ma la cosa che fa male è ricevere un'accoglienza del genere oppure sentirsi dire in continuazione da terze persone e tramite social,da gennaio ad oggi, "vi stanno aspettando" e altre minacce da persone adulte che sono tanto idolatrate nel calcio reatino e che poi si dimostrano tutt'altro.

Abbiamo aspettato in silenzio e abbiamo vinto, di nuovo. Faccio questo appunto perché spesso veniamo etichettati come ignoranti, "pecorari" (riportando le parole di qualcuno) e molto altro ma spesso bisognerebbe guardare prima se stessi e poi giudicare altri. Faccio i complimenti ai numerosi tifosi, come sempre l'uomo in più, giunti a sostenerci e all'Asd Borgorose, una della poche squadre, forse l'unica, che continua a giocare a viso aperto onorando il campionato. Questo dimostra ancora di più come nelle nostre zone, tornando al discorso di prima, ci sono ancora dei sani valori di sport e lealtà. Per i complimenti alla squadra aspetto l'ultima partita, ad oggi siamo sicuri del secondo posto, un risultato straordinario, poi chissà, nel calcio tutto è possibile»

Poggio Bustone – Torri in Sabina 3-0

Paolucci, Agostini, Mostarda

Poggio Bustone supera il Torri in Sabina e aggancia Borgorose al quarto posto. 3-0 al Comunale dopo una gara controllata dai neroverdi fin dai primi minuti. Adesso Poggio Bustone si prepara per il derby contro l’Atletico Cantalice.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Partita sbloccata in avvio contro una squadra ben organizzata. Nel secondo tempo con il caldo i ritmi si sono abbassati per loro, noi abbiamo continuato a creare chiudendo la gara definitivamente. Adesso pensiamo al derby contro l’Atletico Cantalice in cui daremo tutto nonostante qualche infortunio»

Piazza Tevere – Atletico Cantalice 5-0

Oddi, Apicella, Nucci, Miniucchi, Behdjeti

Piazza Tevere chiude la propria stagione con un netto 5-0 contro l’Atletico Cantalice. Tempo di bilanci per i reatini che chiudono l’anno al sesto posto.

Giulio Di Giannantonio, dirigente Piazza Tevere: «Chiudiamo questo campionato con un po' di rammarico, ma vedendo le squadre nelle prime cinque posizioni si capisce che viaggiavano con un altra velocità. Un campionato tra luci e ombre e la dimostrazione è proprio la partita di ieri. Una partita approcciata con mente libera e voglia di divertirsi, ha permesso di sbloccare il risultato già nel primo tempo, nel secondo poi dopo qualche tira e molla iniziale la squadra è dilagata merito anche dei subentrati. Faccio gli auguri per l'ultima partita al Cantalice e mi preme fare i complimenti ad Alessandro Giampietri che , anche se con un po' di tensione, non ha fatto rimpiangere il nostro mister assente per impegni personali»

Monte San Giovanni – Gens Cantalupo 4-0

Felicioni, Felicioni, Barbante, Renzi

Poker del Monte San Giovanni che supera con un netto 4-0 il fanalino Gens Cantalupo. Monte San Giovanni punta adesso a chiudere bene l’anno lottando per l’ottava posizione.

Velinia – Torpedo Rieti 2-1

Lucarelli, Annibaldi (V), Volpi (T)

Il Velinia vince nella sua ultima gara casalinga contro la Torpedo Rieti. I reatini, già retrocessi, onorano la partita e lottano contro i padroni di casa che al fischio finale hanno la meglio.

Claudio Ranalli, allenatore Torpedo Rieti: « Partita di fine stagione dove nessuna delle 2 squadre chiedeva più nulla al campionato ma nonostante tutto abbiamo onorato il campo giocando una buona partita dove per quello che si è visto era più giusto un pareggio. Ma nel calcio vince chi fa un gol in più e chi ci crede di più. Partita sostanzialmente corretta e buon arbitraggio. Onore al Velinia che ha raggiunto la salvezza con 3 giornate di anticipo»

Riposa: Alto Lazio

Girone D

Forano – Prima Porta Saxa Rubra 5-0

Uduh, Giuliani, Giuliani, Giuliani, Volponi

Forano conquista il terzo posto con una prova di forza contro il Prima Porta Saxa Rubra. 5-0 il finale. Foranesi avanti 4-0 già all’intervallo e sempre in controllo. Giuliani scatenato con una tripletta: l’attaccante rossoblu è a meno 1 dal primo posto della classifica cannonieri. Forano chiude l’anno al terzo posto.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Ci tenevamo a chiudere bene nell’ultima gara casalinga della stagione. Una gara condotta senza patemi dall’inizio alla fine, la squadra ha dimostrato di essere cresciuta e sono molto contento per i ragazzi. Chiudiamo il campionato al terzo posto, siamo imbattuti dalla seconda giornata di ritorno e volevamo mantenere aperta questa striscia per noi molto importante»

Classifica Girone C

Montopoli 54

Sporting Corvaro 53

Santa Susanna 49

Borgorose 45

Poggio Bustone 45

Piazza Tevere 43

Torri in Sabina 31

Alto Lazio 28

Monte San Giovanni 26

Atletico Cantalice 24

Velinia 18

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3