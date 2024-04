Frosinone, finale di campionato da brividi. Parola d'ordine: Serie A

La “grande ammucchiata” in coda fa presagire un finale di stagione al cardiopalma. Andata via la Salernitana, staccato il Sassuolo di cinque lunghezze dal quartultimo posto, attualmente l’ultimo “spot” retrocessione è occupato dall’Udinese con 29 punti. A quota 31 ci sono ben tre squadre: Verona, Empoli e Frosinone appunto. Il Cagliari, ieri sconfitto dal Genoa, è appena sopra a quota 32 ed è tornato pienamente invischiato nella lotta per la salvezza. Dopo un mese e mezzo vissuto occupando la scomoda casella del terzultimo posto, in zona retrocessione, la combinazione dei risultati della 34ma giornata ha comunque permesso al Frosinone di tornare a respirare. Da qui alla fine della stagione, mancano quattro gare ed ancora alcuni scontri diretti di fondamentale importanza. Importanti anche perché alla luce di questi risultati non è totalmente da scartare il ricorso alla classifica avulsa, evento raro nella serie A dei tempi moderni. In caso di terzultimo posto occupato da sole due squadre ci sarebbe invece lo spareggio.

LE IPOTESI

La classifica avulsa, tra almeno tre squadre a pari punti, terrà conto nell’ordine dei punti totalizzati negli scontri diretti; a parità di punti della differenza reti negli scontri diretti; in caso di ulteriore parità, nell’ordine: differenza reti globale; gol segnati ed infine sorteggio.

Così assumono valenza fondamentale gli scontri diretti tra le potenziali interessate. Importantissimi sono i due punti di vantaggio sull’Udinese, che sarà ospite del Frosinone proprio nell’ultimo turno. Altri scontri diretti in queste ultime quattro giornate saranno oltre ad Empoli-Frosinone di domenica prossima, Udinese-Empoli e Sassuolo-Cagliari nella 37ma giornata.

Quindi Udinese, Empoli e Frosinone appunto, daranno luogo ad una sorta di triangolare i cui esiti potrebbero essere decisivi per decidere chi si salverà. Nel girone di andata, il Frosinone ha pareggiato (0-0) ad Udine e battuto in casa l’Empoli (2-1). I canarini sono in vantaggio negli scontri diretti anche con il Verona (2-1 all’andata allo Stirpe ed 1-1 al ritorno al Bentegodi). Parziale vantaggio anche con il Sassuolo (4-1 all’andata e 0-1 al ritorno) e con il Cagliari, ma solo nella differenza reti (4-3 a Cagliari e 3-1 a Frosinone). Con questa classifica naturalmente ci si augura che il Frosinone non arrivi a giocarsi la permanenza in A con i difficili conti della classifica, avulsa, ma anche in questo caso i canarini partirebbero al momento da una situazione non proprio sfavorevole.

GLI ORARI

La Lega ha intanto diramato gli orari della 36ma giornata ed al Frosinone toccherà un altro “scomodo” anticipo, ospitando alle 20:45 di venerdì 10 maggio i neo Campioni d’Italia dell’Inter. Milan-Cagliari è in programma sabato 11 alle 20:45, Domenica 12 si giocheranno Lazio-Empoli (12:30), Genoa-Sassuolo e Verona-Torino (15:00). Lecce-Udinese daranno vita al posticipo di lunedì 13 alle 18:30. Tornando agli allenamenti, alla ripresa di ieri pomeriggio, mister Di Francesco ha visto rientrare in gruppo, dopo oltre un mese e mezzo di assenza, Harroui. Okoli ha invece svolto un lavoro differenziato dopo la distorsione al ginocchio rimediata venerdì sera, mentre per Lusuardi ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Assente Turati, in queste ore a Sassuolo, dove la società che ne detiene il cartellino, diretta concorrente del Frosinone nella lotta salvezza, sta svolgendo tutti gli accertamenti medici per valutare il decorso migliore per il taglio alla mano subito dal portiere in Frosinone-Salernitana. Praticamente certa la sua assenza contro l’Empoli e probabile quella contro l’Inter. Per la trasferta di Empoli infine si preannuncia un vero e proprio esodo dei tifosi canarini. Ieri erano circa 600 i biglietti acquistati per il settore ospiti del Castellani.