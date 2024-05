Montorio Romano espugna Stimigliano 2-1 e aggancia in vetta il Città di Poggio Mirteto. La nuova classifica

RIETI - La Polisportiva Montorio Romano fa suo il recupero della ventitreesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria espugnando 2-1 lo Stadio dei Pini di Stimigliano. La gara, rinviata sabato 20 aprile per maltempo, è stata recuperata nella mattinata di oggi. Tre punti pesantissimi per Montorio Romano che aggancia in vetta alla classifica il Città di Poggio Mirteto a quota 59 punti. Stimigliano non può nulla e resta al terzo posto. La corsa per il primato del girone a due giornate dal termine si fa incandescente con la possibilità di uno spareggio per la promozione in Seconda categoria che comincia ad aleggiare.

La nuova classifica

Montorio Romano 59

Città di Poggio Mirteto 59

Stimigliano 50

Spes Poggio Fidoni 49

Coresina 45

Sporting Mdc Lisciano 44

Pro Marcellina 32

Maglianese 31

Toffia Sport 26

Poggio Catino 24

Città di Mentana 22

Real Monteleone Sabino 14

Capradosso 13

Sport Sabina 8